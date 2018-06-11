بومبيو: العلاقات مع مجموعة السبع ستمضى قدما رغم الخلافات

رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إنه يثق فى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وباقى بلدان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستمضى قدما على الرغم من خلاف كبير بشأن التجارة شهدته قمة عقدت مطلع الأسبوع فى كندا.

وقال بومبيو فى إفادة صحفية قبل قمة غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة غدا "هناك دائما بعض المنغصات فى العلاقات. أنا واثق جدا من أن العلاقات بين دولنا ستمضى قدما على أسس قوية".

وأشاد بومبيو بالدول الأوروبية لمساعدتها فى عقد القمة مع بيونجيانج وقال إنها لم تكن لتعقد دون جهودها.