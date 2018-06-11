video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو: العلاقات مع مجموعة السبع ستمضى قدما رغم الخلافات

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:50 م
بومبيو: العلاقات مع مجموعة السبع ستمضى قدما رغم الخلافات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إنه يثق فى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وباقى بلدان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستمضى قدما على الرغم من خلاف كبير بشأن التجارة شهدته قمة عقدت مطلع الأسبوع فى كندا.

وقال بومبيو فى إفادة صحفية قبل قمة غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة غدا "هناك دائما بعض المنغصات فى العلاقات. أنا واثق جدا من أن العلاقات بين دولنا ستمضى قدما على أسس قوية".

وأشاد بومبيو بالدول الأوروبية لمساعدتها فى عقد القمة مع بيونجيانج وقال إنها لم تكن لتعقد دون جهودها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليورو يصعد رغم خلافات مجموعة السبع والأنظار على مركزى أوروبا وأمريكا

ميركل: تغريدات ترامب عن قمة مجموعة السبع "محبطة"

رئيس أوكرانيا يشكر مجموعة السبع دول الكبرى على بيانها الداعم لبلاده

"الأوبزرفر": ترامب تسبب فى فوضى فى قمة مجموعة السبع وصدم قادتها

ترامب: جاستن ترودو يتحمل مسئولية فشل قمة مجموعة السبع لأنه "طعننا فى الظهر"

اخبار عالميه

مايك بومبيو

وزير الخارجيه الامريكى

امريكا

مجموعه السبع




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة