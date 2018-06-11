بحضور الرئيس السيسي.. بدء احتفالية ليلة القدر بقراءة القرآن الكريم

كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله

بدأت احتفالية مصر بليلة القدر والتى تنظمها وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم، بقراءة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويكرم الرئيس الجمهورية خلال الاحتفال عشرة من حفظة القرآن الكريم من مصر والخارج، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضى، والعاشر هو الفائز الأول فى المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية .

ويشارك فى الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.