بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية ليلة القدر بمركز الأزهر للمؤتمرات

كتب سمير حسنى

يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لاحتفال مصر بليلة القدر، الذى تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويكرم الرئيس الجمهورية خلال الاحتفال عشرة من حفظة القرآن الكريم من مصر والخارج، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضى، والعاشر هو الفائز الأول فى المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.