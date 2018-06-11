انطلاق 28 رحلة سياحية إلى المدن المصرية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس انطلاق 28 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها في إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم، حيث غادر المطار ألفين و671 راكبا من مختلف الجنسيات.

وشهد المطار انطلاق 11 رحلة إلى مدينة الغردقة و 10 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ و3 رحلات إلى مدينة الأقصر ورحلتين إلى أسوان بالإضافة إلى رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسي علم وبرج العرب.