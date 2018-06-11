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"اليوم السابع" يرصد أجواء ملعب مباراة افتتاح كأس العالم.. صور

الإثنين، 11 يونيو 2018 07:56 م
"اليوم السابع" يرصد أجواء ملعب مباراة افتتاح كأس العالم.. صور الملعب من الخارج
موسكو - مؤمن مختار
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Mo2men-Mokhtar
 
بدأت الحكومة الروسية باستعدادات مكثفة وتأمين على أعلى مستوى، قرب ملعب "لوجنيكى" المستضيف لمباراة الافتتاح فى كأس العالم 2018 بين روسيا والسعودية. 
 
ورصد "اليوم السابع" الأجواء قرب الملعب، وقرب بوابات الدخول، حيث تتواجد قوات الأمن بشكل كبير، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من المشجعين المستكشفين للمكان قبل انطلاق أول مباراة، وذلك يوم الخميس المقبل 14 يونيو. 
 
ويتواجد حول الملعب مراكز استخراج بطاقة المشجع، للراغبين فى استخراجها عقب شراء التذاكر، كما يتواجد الملعب داخل مجمع هائل. 
 
ويعتبر ملعب "لوجنيكى" هو الملعب الرئيس لنهائيات كأس العالم المقبلة التى تستضيفها روسيا بين يومى 14 يونيو و15 يوليو المقبليين.
 
ويستضيف ملعب لوجنيكى المباراة الافتتاحية بين المنتخب الروسى صاحب الأرض والجمهور ونظيره السعودى، بالإضافة إلى ثلاث مواجهات فى مرحلة المجموعات هى "ألمانيا – المكسيك، البرتغال - المغرب، والدنمارك – فرنسا"، فضلاً عن لقاء واحد فى كل من ثمن النهائى ودور الثمانية، ثم المباراة النهائية والختام.
 
يقع ملعب لوجنيكى فى واحدة من أكثر المناطق الخلابة فى العاصمة الروسية موسكو، إذ يعتبر جزءا من الملعب الأوليمبى الذى يحمل نفس الاسم.
 
بدأ العمل بإعادة بناء ستاد لوجنيكى لاستضافة مباريات مونديال روسيا 2018 فى عام 2013، إذ تمت زيادة الملعب من 78 إلى 80 ألف متفرج، وأعيد تجديد الملعب كليا، وتم تقريب المدرجات إلى الملعب الأخضر لتصبح مستطيلة الشكل.
الاستاد من الخارج بعدستنا
الاستاد من الخارج بعدستنا

 

الاستاد من الخارج
الاستاد من الخارج

 

 

الاستاد
الاستاد

 

 

الزميل مؤمن مختار مراسلنا فى موسكو
الزميل مؤمن مختار مراسلنا فى موسكو

 

 

جانب من أجواء خارج الاستاد
جانب من أجواء خارج الاستاد

 


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