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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:34 م
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اليورو يصعد رغم خلافات مجموعة السبع والأنظار على مركزى أوروبا وأمريكا

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:33 ص
اليورو يصعد رغم خلافات مجموعة السبع والأنظار على مركزى أوروبا وأمريكا اليورو _ أرشيفية
رويترز
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ارتفع اليورو اليوم الاثنين، مع تحول أنظار المتعاملين من قمة مجموعة السبع التى شهدت انقسامات إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الأوروبى الذى قد يشير لبدء إنهاء برنامج التحفيز الاقتصادى الضخم.

 

ويزيد المستثمرون مراهناتهم على أن البنك المركزى الأوروبى سيلمح يوم الخميس إلى الإنهاء التدريجى لبرنامجه الضخم لشراء السندات بحلول نهاية هذا العام، بعد سلسلة تعليقات تميل للتشديد النقدى أدلى بها مسئولون الأسبوع الماضي.

 

وصعد اليورو 0.4 % إلى 1.1816 دولار، مقتربا من أعلى مستوياته فى أسبوعين البالغ 1.1840 دولار الذى لامسه يوم الخميس. كما ارتفع اليورو 5,% أمام الفرنك السويسرى الذى يعتبر ملاذا آمنا.

 

وارتفع اليورو رغم اشتداد المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية عقب خلاف بقمة مجموعة السبع فى كندا بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقادة آخرين بشأن رسوم جمركية على السيارات ومسائل أخرى.

 

وهاجم ترامب كندا وأوروبا بسبب العجز التجارى الأمريكى معهما بعدما وصل إلى سنغافورة، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا تاريخيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون غدا الثلاثاء.

 

وانخفض الدولار الكندي، الذى تأثر بمخاوف من أن يلغى ترامب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بنسبة 0.3 % إلى 1.2960 دولار كندى للدولار الأمريكي.

 

وقبل اجتماع المركزى الأوروبي، تشير جميع التوقعات تقريبا إلى أن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية هذا العام. وسينصب تركيز السوق على توقعات مجلس الاحتياطى بخصوص مسار أسعار الفائدة فى المستقبل.

 

ونزل الفرنك السويسرى نحو 0.3 % أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.162 فرنك لليورو، بعدما رفض السويسريون خطة لتحويل القطاع المالى فى البلاد.

 

وتمنع مبادرة المال السيادى البنوك التجارية من ضخ أموال إلكترونيا فى عمليات الإقراض، ورفضها أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم فى استفتاء أمس الأحد.


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