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الإثنين، 11 يونيو 2018 07:02 م
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"الوطنية لمخيمات العودة": مسيرة العودة مستمرة وفقا لبرنامج الهيئة الوطنية

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:10 م
"الوطنية لمخيمات العودة": مسيرة العودة مستمرة وفقا لبرنامج الهيئة الوطنية مسيرة العودة الكبرى فى فلسطين - أرشيفية
أ ش أ
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قالت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن عملها فى مخيمات ومسيرة العودة وكسر الحصار سوف يستمر وفقا للبرنامج الذى تنظمه الهيئة الوطنية العليا.

وأكدت الهيئة، فى بيان، على الطابع الشعبى والسلمى لهذا الحراك حتى تحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطينى الذى قدّم التضحيات الغالية على مدار سنوات الاشتباك مع هذا "المحتل المجرم"، وأعربت الهيئة، عن فخرها واعتزازها بالحراك الجماهيرى الذى شهدته رام الله والدهيشة مساء أمس تأكيدا على وحدة الدم والمصير، وتضامنا مع أهالى القطاع فى وجه الحصار وكافة الإجراءات بحق القطاع، داعية للمشاركة فى كل الفعاليات التى ستشهدها الضفة وكل المدن فى الأيام القادمة.

عشراوى: مرة أخرى إسرائيل تجرّم ضحاياها بمصادرتها مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ"الكنيست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع اقتطاع قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التى تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطينى.

وقالت فى تصريحات صحفية، إن "هذه السرقة المنظمة والمتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطينى تعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطينى، فهذه الإجراءات تتناقض مع القانون الإنسانى الدولى وهى دليل آخر على إمعان إسرائيل فى معاقبة كل من يرفض احتلالها ويقاوم إجراءاتها".

ولفتت إلى أن هذه الأموال ليست إسرائيلية، وأضافت: "لو كانت لدينا صلاحيات للسيطرة على معابرنا لما احتجنا لدولة الاحتلال لتعمل وكيلا لتحصيل الضرائب مقابل نسبة مئوية عالية"، وشددت عشراوى، على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة تتطلب موقفا جادا وفاعلا من المجتمع الدولى للجم إسرائيل، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.

 


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