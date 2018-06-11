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النيابة تحقق فى واقعة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة بسبب فشله فى الامتحانات

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:25 م
النيابة تحقق فى واقعة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة بسبب فشله فى الامتحانات انتحار ارشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة قصر النيل التحقيق فى واقعة انتحار طالب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة بسبب فشله فى حل أسئلة امتحانات الثانوية العامة. 

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا بمصرع طالب ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة، انتقل الرائد محمد حسونة معاون أول القسم، إلى مكان الوقعة وتبين أن " ج . ي  19 سنة طالب"، توجه صباح اليوم إلى برج القاهرة وبعد دقائق من صعوده ألقى نفسه من أعلى البرج ليسقط جثة هامدة على أحد الأسطح وتم نقله للمشرحة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وطلبت تحريات المباحث لبيان أسباب الانتحار وتحرر محضر بالوقعة

  

 

 

 


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