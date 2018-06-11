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المرور يضبط 11 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:43 ص
المرور يضبط 11 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة رفع سيارة متروكة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، عنالمراكز ، و تم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 


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