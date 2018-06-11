"المرور" تنتهى من خطة استيعاب الكثافات خلال احتفالات عيد الفطر

كتب عبد الرحمن سيد

انتهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، من خطة مرورية محكمة، استعدادًا لاستقبال الكثافات المرورية أعلى المحاور والطرق السريعة وإيجاد الحلول لها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بعد اجتماع مدير الإدارة مع مساعديه للمناطق المختلفة بهدف استيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى، والمتجهة إلى مختلف المحافظات أعلى الطرق الصحراوية والسريعة ومتابعة الحركة المرورية على مدار أيام العيد.

ووضعت الإدارة خطة مرورية لاستيعاب الكثافات المرورية بالطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الحركة المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرف العمليات الرئيسية بالإدارة المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة وبمخارج الطرق من وإلى العاصمة، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.