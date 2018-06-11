"المترو" يخصص 62 مليون جنيه لأعمال النظافة بميزانية 2018/ 2019

كتب رضا حبيشى

كشف مصدر مسئول بشركة المترو عن رصد 62.7 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2018/ 2019 لأعمال نظافة المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة، لافتا إلى أن أعمال النظافة تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة المتعاقدة معها شركة المترو.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم تقدير المبلغ المخطط لأعمال النظافة شاملا أعمال نظافة الورش ومبنى رئاسة الشركة برمسيس، مشيرا أنه يتم دفع مقابل أعمال النظافة للشركة المتعاقد معها على أقساط شهرية، حيث يتم تدبير مقابل أعمال النظافة من واقع إيرادات الشركة من حصيلة بيع التذاكر.