video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 06:40 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"المترو" يخصص 62 مليون جنيه لأعمال النظافة بميزانية 2018/ 2019

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:00 ص
"المترو" يخصص 62 مليون جنيه لأعمال النظافة بميزانية 2018/ 2019 المهندس على فضالى رئيس شركة المترو
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

كشف مصدر مسئول بشركة المترو عن رصد  62.7 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2018/ 2019 لأعمال نظافة المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة، لافتا إلى أن أعمال النظافة تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة المتعاقدة معها شركة المترو.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم تقدير المبلغ المخطط لأعمال النظافة شاملا أعمال نظافة الورش ومبنى رئاسة الشركة برمسيس، مشيرا أنه يتم دفع مقابل أعمال النظافة للشركة المتعاقد معها على أقساط شهرية، حيث يتم تدبير مقابل أعمال النظافة من واقع إيرادات الشركة من حصيلة بيع التذاكر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القومية للأنفاق" تعلن قبول 3 مكاتب استشارية للإشراف على مشروع مد المترو لقليوب

المترو

مترو الانفاق

شركة المترو

نظافة المترو




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

فيديو.. أجمل 10 أهداف فى مونديال 2014 قبل نهائيات روسيا

فيديو.. أجمل 10 أهداف فى مونديال 2014 قبل نهائيات روسيا

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة