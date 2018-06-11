اللواء كامل الوزير يتفقد أعمال تشطيبات مسجد العاصمة الإدارية الجديدة

كتب أحمد حسن

تفقد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء حسن عبد الشافى مدير إدارة المهندسين العسكريين وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد على الطبيعة والتعرف على كافة تفاصيل بنود التشطيبات، وذلك بحضور المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.

ومن جانبه، قال المهندس محسن صلاح، رئيس الشركة، أنه تم إنجاز 75% من أعمال مسجد الفتاح العليم وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والمآذن والقباب للمسجد الذى يتكون من بدروم على مساحة 6325 م2 وأرضى يضم صحن المسجد على مساحة 6325 م2 ويتسع لعدد (6300 مصلى ) وله 6 مداخل ومدخل جانبى لمصلى السيدات بالدور الأول وساحة للصلاة الخارجية تتسع لـ 3400 مصلى وبدروم يضم مصلى رجال (1200 مصلى) و مصلى سيدات (300 مصلى ) و2 "ميضة" للرجال و2 "ميضة" للنساء ومتحف رسالات سماوية ودار تحفيظ قرآن ومستوصف كما يضم المسجد عدد 4 مأذن بارتفاع 90 م للمأذنة وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وارتفاع 28 م، و4 قباب ثانوية لصحن المسجد بقطر 12.5 وإرتفاع 10م .



كامل الوزير يتفقد مسجد العاصمة الإدارية الجديدة



كامل الوزير يتفقد مسجد العاصمة الإدارية الجديدة



كامل الوزير يتفقد مسجد العاصمة الإدارية الجديدة



كامل الوزير يتفقد مسجد العاصمة الإدارية الجديدة



كامل الوزير يتفقد مسجد العاصمة الإدارية الجديد



كامل الوزير يتفقد مسجد العاصمة الإدارية الجديدة