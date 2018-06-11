video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 03:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة الأمنية بالبصرة: إحباط محاولة تهريب طلقات نارية من العراق إلى إيران

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:32 م
اللجنة الأمنية بالبصرة: إحباط محاولة تهريب طلقات نارية من العراق إلى إيران الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة البصرة العراقية، اليوم الإثنين، أن قوة من حرس الحدود أحبطت محاولة لتهريب كمية من الطلقات النارية من العراق إلى إيران بعد تبادل إطلاق النار مع المهربين فى منطقة حدودية نائية.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي، فى تصريح خاصة لقناة "السومرية نيوز"، إن "قوة من استخبارات قوات حرس الحدود فى المنطقة الرابعة نصبت كمينا فى منطقة (الترابة)، أدى إلى إحباط محاولة لتهريب كمية من العتاد من العراق إلى إيران".

وأشار إلى أن القوة تبادلت إطلاق النار مع المهربين الذين لاذوا بالفرار، وتم ضبط الأسلحة وهى عبارة عن طلقات نارية لرشاشات متوسطة، مؤكدا أن العملية تم تنفيذها فى ضوء معلومات استخبارية دقيقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 3 مواطنين عراقيين فى إطلاق نار بمحافظة البصرة

شركة تايوانية تشترى مليونى برميل من البصرة الخفيف تحميل يونيو

مسؤولان: صادرات نفط جنوب العراق 3.5 مليون برميل منذ بداية أبريل

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة