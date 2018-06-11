اللجنة الأمنية بالبصرة: إحباط محاولة تهريب طلقات نارية من العراق إلى إيران

بغداد (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة البصرة العراقية، اليوم الإثنين، أن قوة من حرس الحدود أحبطت محاولة لتهريب كمية من الطلقات النارية من العراق إلى إيران بعد تبادل إطلاق النار مع المهربين فى منطقة حدودية نائية.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي، فى تصريح خاصة لقناة "السومرية نيوز"، إن "قوة من استخبارات قوات حرس الحدود فى المنطقة الرابعة نصبت كمينا فى منطقة (الترابة)، أدى إلى إحباط محاولة لتهريب كمية من العتاد من العراق إلى إيران".

وأشار إلى أن القوة تبادلت إطلاق النار مع المهربين الذين لاذوا بالفرار، وتم ضبط الأسلحة وهى عبارة عن طلقات نارية لرشاشات متوسطة، مؤكدا أن العملية تم تنفيذها فى ضوء معلومات استخبارية دقيقة.