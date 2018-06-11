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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:37 م
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الكويتية للإغاثة: قدمنا مساعدات لألف متضرر من الإعصار "ماكونو" بسقطرى اليمنية

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:27 ص
الكويتية للإغاثة: قدمنا مساعدات لألف متضرر من الإعصار "ماكونو" بسقطرى اليمنية مساعدات - أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة، وصول المساعدات إلى حوالى ألف من متضررى الإعصار "ماكانو" بأرخبيل سقطرى باليمن، مشيرة الى أنه تم تدشين وتوزيع نحو 150 سلة غذائية و50 مواد للإيواء على المتضررين.

وقال رئيس قطاع الإغاثة بالجمعية محمود المسباح – فى تصريح صحفى – إن الجمعية واصلت على مدة خمسة أيام توزيع المساعدات الإنسانية الكويتية بمدينة سقطرى اليمنية، ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم)، والتى تقدمها الحكومة الكويتية للشعب اليمنى لتخفيف معاناتهم.

وأضاف أن وفد الجمعية قام بزيارة ميناء سقطرى؛ للاطلاع على وضع الميناء بعد إعصار (ماكانو)، والوقوف على حالته والعوائق التى تواجهه أثناء حدوث الأعاصير وارتفاع أمواج البحر حينها، خاصة فى ظل عدم وجود حاجز أمواج يساعد فى حماية السفن التى تصل للميناء، بالإضافة الى الاستماع لعدد من الاحتياجات الأخرى التى تساعد فى الرفع من المستوى الملاحى للميناء.

وأوضح أن الجمعية الكويتية للإغاثة مكلفة من مجلس الوزراء الكويتي، بتسيير حملات إغاثية عاجلة للمتضررين من الاعصار، نظرا لما نتج عنه من أضرار كثيرة من هدم منازل، وبنية تحتية، وأرواح بشرية؛ حيث أدى إلى عزل الجزيرة عن الدول والمناطق المحيطة بها، نظرا لانقطاع وسائل النقل البحرى لسوء الأحوال الجوية، التى ستستمر 4 أشهر قادمة، مما يؤدى إلى نقص المواد الغذائية والأولية بشكل كبير عن الجزيرة.

 


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