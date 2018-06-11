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الكهرباء: إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة بالشبكة تصل لـ1،75%

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:00 ص
الكهرباء: إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة بالشبكة تصل لـ1،75% محطات الطاقات المتجددة من الشمس
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أن إجمالى الطاقة المولدة من محطات الطاقات المتجددة من الشمس و الرياح خلال شهر مايو الماضى بلغت 1،25%، مؤكدا أن نسبة القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يوميا تصل إلى 1،75% من الشمس والرياح.
 
وأوضح الخياط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تستهدف أن تصل نسبة الطاقة المولدة من الشمس و الرياح إلى 20% بحلول عام 2022، موضحا أن خطة الوزارة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
 

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشمس

الرياح




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