القوى العاملة: أجازة عيد الفطر يومان للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أول وثانى أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال الوزير، إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وبهذه المناسبة، يتقدم "سعفان" بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، مؤكدا دور عمال مصر الوطنى وجهودهم المخلصة فى البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.
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عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف
الجمعة والسبت
وماذا عن يومى الراحة الاسبوعيى الجمعة والسبت فلا يوجد تعويض عنهما أسوة بباقى العاملين بالدولة والقطاع العام ؟؟؟!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ام مصرية
القطاع الخاص بلا خقوق
حسبي الله ونعم الوكيل هبفضل القطاع الخاص بلا حقوق ... ناخد اجازة يومين وهي اجازتنا اصلا وعادي مفيش مشكلة
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بواسطة:
احمد
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ازاى يومين والجمعة اصلا اجازة
عدد الردود 0
بواسطة:
موللي
جمعه وسبت اصلا" اجازه
ازاي يا استاذ سعفان جمعه وسبت واصلا" اجازه حضرتك مش واخد بالك ولا ايه وبعدين المفروض يكون فيه تعويض