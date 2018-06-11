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القوات الأوكرانية ترصد 32 حالة قصف على مواقعها فى دونباس

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:15 ص
القوات الأوكرانية ترصد 32 حالة قصف على مواقعها فى دونباس الجيش الأوكرانى
كييف (أ ش أ)
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أعلنت القوات الأوكرانية اليوم الاثنين، عن تعرض مواقعها للقصف 32 مرة فى دونباس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما أسفر عن إصابة 3 جنود أوكرانيين.

وقال المكتب الإعلامى التابع للعملية العسكرية فى بيان بثته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، "إن وحدات الدفاع الشعبى انتهكت 32 مرة نظام الهدنة".. ووفقا للمخابرات الأوكرانية، قٌتل مسلح واحد وأصيب ثلاثة اَخرون.

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد أعلن فى 30 أبريل الماضى عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى دونباس شرق أوكرانيا ويتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهرأبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.

 


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