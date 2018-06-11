القبض على 9 عمال لتنقيبهم عن الآثار فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عمال لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة مقابر البيضا التابعة لمركز كفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين، ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار من الأهالى، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة مقابر قرية البيضا دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين ضبط كل من "سامح.ع.ح" 34 سنة، و"صبرى.م.ف" 52 سنة و"إسماعيل.خ.ع" 27 سنة، و"السيد.ص.ش" 27 سنة، و"سلامة.ف.ا" 36 سنة، و"محمد.ن.أ" 31 سنة، و"ح.ط.أ" 51 سنة، و"حامد.ع.ح" 32 سنة، و"منعم.م.ش" 42 سنة، وجميعهم عمال، كما تبين وجود حفرة دائرية بقطر 5 أمتار، وعمق 10 أمتار تقريباً وأدوات حفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.