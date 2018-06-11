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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو فى فايد بالإسماعيلية

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:07 ص
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو فى فايد بالإسماعيلية بانجو - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد، القبض على عاطل  بحوزته  كمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار، وسلاح نارى للدفاع عن تجارته المحرمة فى دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه، بالقبض على المتهم "عمرو.ن.س" 38 سنة، عاطل وبحوزته 3 لفافات من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 6 كيلو جرام وسلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر له المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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