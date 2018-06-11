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الإثنين، 11 يونيو 2018 05:30 م
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القبض على عاطلين بحوزتهما 2100 قرص مخدر بالمنيا

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:12 م
القبض على عاطلين بحوزتهما 2100 قرص مخدر بالمنيا أقراص مخدرة -أرشيفية
فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط متهمين بحيازتهما أقراص مخدرة، حيث تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط كلا من "سيد ع ح" 28 سنة، و"صابر ع ح" 30 سنة، وعاطل مقيمون دائرة مركز المنيا، بحوزتهما "2100" قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى 4 آلاف جنيه و2 هاتف محمول.

 

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالى من حصلية البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائها.

 

وبالعرض على  مدير الأمن وجه بالتحفظ عليهما والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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