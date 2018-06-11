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القبض على تشكيل عصابى وراء السطو على السيارات فى القليوبية

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:11 م
القبض على تشكيل عصابى وراء السطو على السيارات فى القليوبية المتهمون عقب القبض عليهم
كتبت دينا الحسينى
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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات.
 
 
وتلقى رجال مباحث قسم شرطة أول بنها من أحد المواطنين العاملين بإحدى شركات توزيع الكهرباء باكتشافه سرقة سيارة نقل تابعة لجهة عمله عقب تركه لها بدائرة قسم ثان بنها.
 
 

وجه اللواء إيهاب خيرت بالفحص بالبحث والتحرى وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من المدعو محمد.ع.أ-سن 42 ومقيم بدائرة مركز شرطة إمبابة بالجيزة سبق اتهامه فى 17 قضية، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 25 قضية، ورماح.م.إ 29 سنه، سائق ومقيم دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة " محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية إيصال أمانة" وهانى.م.ع 19سنه، عامل ومقيم دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة السيارات.

 

وعقب تقنين الإجراءات بمعرفة اللواء محمد الألفى مدير مباحث القليوبية وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا باشتراكهم فى ارتكاب واقعة سرقة سيارة من داخل جراج إحدى الكليات وقرروا بأن السيارة بحوزة شخص مُحدد جارى استهدافه وضبطه،وكذلك أقروا بارتكابهم واقعة سرقة سيارة من ميدان رمسيس دائرة قسم الأزبكية بالقاهرة والتى تم ضبطها وجارى استدعاء مالكها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


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