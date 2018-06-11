العمل بالجهات الحكومية يبدأ الثلاثاء المقبل عقب إجازة عيد الفطر

كتبت هند مختار

أعلن مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن العمل بالجهات الحكومية يستأنف يوم الثلاثاء المقبل مباشرة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وإن الإجازة للجهات الحكومية من السبت للإثنين فقط.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 من يونيو لعام 2018، حتى يوم الإثنين الموافق 18 من يونيو لعام 2018، وذلك للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.