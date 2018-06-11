الصين تصدر تحذيرا لمواطنيها فى فيتنام عقب احتجاجات بشأن مناطق اقتصادية

رويترز

أصدرت الصين تحذيرا لمواطنيها فى فيتنام بعد نشوب اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة بسبب خطة حكومية لإقامة مناطق اقتصادية جديدة للاستثمار الأجنبى أججت شعورا مناهضا للصين فى البلاد.

وشهدت مظاهرة فى وسط فيتنام أمس الأحد اعتقال أكثر من مئة محتج وإصابة عشرات من أفراد الشرطة وكانت تلك واحدة من عدة مظاهرات فى أنحاء البلاد احتجاجا على إقامة مناطق اقتصادية خاصة يخشى معارضوها إن المستثمرين الصينيين سيهيمنون عليها.

ونشرت السفارة الصينية فى هانوى مذكرة على موقعها على الإنترنت تشير فيها إلى الاحتجاجات بأنها "تجمعات غير قانونية" تضمنت بعض "المضمون المناهض للصين".

وقالت المذكرة "السفارة الصينية فى فيتنام تتابع باهتمام كبير التطورات وتذكر المواطنين الصينيين فى فيتنام بأن يولوا اهتماما للأمن عند سفرهم".

ووافقت الجمعية الوطنية فى فيتنام اليوم الاثنين على تأجيل التصويت على مشروع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتأجير أراض لفترات تصل إلى 99 عاما ويتيح لهم محفزات إضافية وقيودا أقل من تلك المطبقة حاليا فى البلاد.

وقالت نجوين ثاى كيم نجان رئيسة الجمعية الوطنية إن المحتجين ربما أساءوا فهم طبيعة مشروع القانون المطروح.

وأضافت "على الناس التزام الهدوء والثقة فى القرارات التى يتخذها الحزب والدولة خاصة بالنظر إلى حقيقة أن الجمعية العامة تستمع دائما لآراء الناس لدى مناقشة مشاريع القوانين".

واعتقلت الشرطة أمس الأحد أكثر من عشرة متظاهرين فى العاصمة هانوى من بين من ساروا عبر شارع مزدحم وحمل بعضهم لافتات مناهضة للصين من بينها "لا لتأجير أراض للصين ولو ليوم واحد".

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التنمية فى ثلاثة أقاليم فى شمال ووسط وجنوب فيتنام وإتاحة "مساحة لإجراء تجارب مؤسسية".