الصحة تحذر الشباب من تعاطى "القنب المخدر"..وتؤكد: يدمر المخ ويسبب الوفاة

كتب وليد عبد السلام

حذرت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من تناول الشباب للقنب المخدرة المخلقة، فى العيد على أنها طريقة لجلب السعادة والفرح، مؤكدة أن تعاطى القنب المخدر لها مخاطر صحية تصل لحد الوفاة..

وقالت رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان لـ"اليوم السابع"، إن القنب المخدرة المخلقة تحتوى على مواد غير معروفة تسبب السرطان وتدمير خلايا المخ وهبوط حاد فى القلب، مشيرة إلى أنه يجب على الشباب عدم الاستسلام لأى مشاكل نفسية تتسبب فى إقباله على المخدرات .