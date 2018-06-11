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الشركة القابضة للنقل البرى: زيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب خلال العيد

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:22 م
الشركة القابضة للنقل البرى: زيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب خلال العيد رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى خلال لقاء مع وزير قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم
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أصدر اللواء بحرى محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام رفع حالة الطوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة من خلال كل من شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، "شركة الصعيد للنقل والسياحة & شركة غرب ووسط الدلتا & شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة "، وخصوصاً للمناطق البعيدة والمتطرفة لمواجهة ضغط الركاب خلال فترة إجازة العيد، وبأسعار مناسبة وأخرى اقتصادية.

كما أصدر رئيس الشركة القابضة تعليماته بإنشاء غرفة عمليات طوال فترة العيد بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات ومواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى، للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاثة وأصدر سيادته تعليمات لقيادات ومسئولى تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع بعض السيارات احتياطى بجميع فروع التشغيل لدفعها فى حالة وجود تكدس أو زيادة فى الركاب فى بعض الأماكن مع وضع خطة عاجلة للصيانة والإصلاح لرفع كفاءة الأسطول الفنية والتشغيلية وأيضًا يتم دفع سيارات نجدة مجهزة مع تكليف قطاع التفتيش بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للقيام بحملات تفتيشية مكثفة خلال فترة إجازة العيد للتاكد من الضوابط لتشغيل السيارات وحل المشاكل والصعوبات فى حينها مع إعطاء تقارير لرئاسة الشركة القابضة بالأحداث الهامة.


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