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السيطرة على حريق نشب فى مزرعة موز بالشرقية

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:01 ص
السيطرة على حريق نشب فى مزرعة موز بالشرقية حريق - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق بمزرعة موز بطريق الصالحية - أبو شلبى، دائرة قسم الصالحية الجديدة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير مباحث الشرقية، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة موز بطريق" الصالحية- أبو شلبى" دائرة الصالحية الجديدة.
 
ودفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية بالشرقية، بـ 6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوب النيران  ببعض مخلفات أشجار الموز عقب انتهاء موسم زراعته دون حدوث وفيات أو إصابات، وبسؤال محاسب المزرعة، رجح أن يكون سبب الحريق  نتيجة قيام أحد المارة بإلقاء عقب سجارة مشتعل ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.
 
وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بالسيارة رقم 8273 قيادة "أ ح ع" 32 سنة، بطريق بلبيس الصحراوى حيث اصطدم بكابل كهرباء ضغط عالى، وتسبب فى نشوب حريق بالسيارة وتم السيطرة عليه.
 
 
 
 
 
 
 

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