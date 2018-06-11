السيسي: المصريون وقفوا بحزم أمام محاولات بث الفرقة وإشعال الفتنة

كتب سمير حسنى _ ريهام عبد الله

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر شهدت تحديات كبيرة، خلال السنوات الماضية، قائلًا: "كانت عزيمة الشعب المصرى صلبة أمام هذه التحديات، كان المصريون يدا واحدة فى مواجهة قوى الشر والظلام، التى حاولت هدم وطنهم، وقفوا بحزم أمام محاولات بث الفرقة وإشعال الفتنة، قدموا دمائهم وأرواحهم فداء للوطن الغالى، تحملوا بصبر ظروف اقتصادية صعبة، وبالعمل واصلوا الإصلاح، لبناء دولة عصرية حديثة".

وتابع خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "شعب مصر العظيم، فى هذه الليلة المباركة فى الشهر المبارك، شهر البركة، نتوجه لله بالدعاء بأن يسدد على طريق الخير خطانا، وأن يمدنا بمزيد من الإرادة وضبط النفس، ويقظة الضمير، وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح".