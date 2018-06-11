الرئيسية أخبار عاجلة السيسى فى احتفالية ليلة القدر: مبدأ الحضارة الإسلامية لا خير بدون عمل الإثنين، 11 يونيو 2018 01:21 م السيسى إضافة تعليق أكد السيسى فى احتفالية ليلة القدر أن مبدأ الحضارة الإسلامية لا خير بدون عمل. إضافة تعليق السيسى ليلة القدر الحضارة الإسلامية التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة "الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق "مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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