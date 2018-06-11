السلطات اليونانية تحبط محاولة اقتحام وزارة الحماية المدنية

كتب - بيشوى رمزى - رويترز

حاول حوالي 20 من الأناركيين اليونانيين، اقتحام وزارة الحماية المدنية، اليوم الاثنين، تضامنا مع عضو في جماعة حرب العصابات، والذي تم سجنه باعتباره متورطا فى حملة من الاغتيالات السياسية استمرت عقودا من الزمن.

وأدين ديميتريس كوفوفيناس، بجرائم قتل متعددة وجرائم أخرى أرتكبت عام 2003، وهو يقضى عدة أحكام بالسجن مدى الحياة. وكان أحد القادة التنفيذيين لجماعة 17 نوفمبر، التي نفذت أكثر من 103 هجوم وقتل 23 شخصا، من بينهم دبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين، خلال حملة إطلاق نار وتفجيرات وسرقات مصرفية فى الفترة بين عامى 1975 إلى 2002.

من جانبه، قال تيودوروس كرونوبولوس، المتحدث باسم الشرطة اليونانية، إن نحو 20 شخصا من جماعة تدعى "روفيكوناس" تم اعتقالهم، بينما كانوا يحاولون اقتحام الوزارة. وألقت الجماعة منشورات تطالب السلطات اليونانية بإطلاق سراح كوفوفيناس.