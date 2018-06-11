السكة الحديد: لدينا مقاعد شاغرة يوميا بالقطارات الإضافية العاملة فى العيد

كتب رضا حبيشى

تفقد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية خلال جوله مفاجأة شبابيك حجز التذاكر بمحطة القاهرة والأرصفة لمتابعة تشغيل القطارات الإضافية التى بدأت الهيئة فى الدفع بها استعدادا لعيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه شخصيا يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



رئيس هيئة السكة الحديد يتابع حجز التذاكر رئيس هيئة السكة الحديد يتابع حجز التذاكر

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى أن الهيئة نجحت هذا العام فى إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها فى السوق السوداء، لافتا إلى أن الهيئة دفعت بعدد 10 قطارات اضافية يوميا فى الاتجاهين على خطوط الوجه القبل ، من أجل مواجهة الزيادة فى أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلى .



رئيس هيئة السكة الحديد يتابع حجز التذاكر

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أنه يوجد مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يوميا ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات فى نفس اليوم، مشيرا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة بحوالى 38 عربة إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك بإجمالى حوالى 169 ألف مقعد إضافى لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.



رئيس هيئة السكة الحديد يتابع حجز التذاكر

كما أكد رئيس الهيئة أنه تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التى تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات واحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.



رئيس هيئة السكة الحديد يتابع حجز التذاكر