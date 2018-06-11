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الإثنين، 11 يونيو 2018 04:13 م
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الزراعة: ضبط 652 كيلوجرام لحوم فاسدة بـ 4 محافظات خلال 24 ساعة

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:40 م
الزراعة: ضبط 652 كيلوجرام لحوم فاسدة بـ 4 محافظات خلال 24 ساعة الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، أن إجمالى مضبوطات اللحوم غير المطابقة للمواصفات، التى نفذتها لجان التفتيش التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة خلال يوم واحد وهو اليوم الاثنين، بلغت 652 كيلو جرامات من اللحوم والدواجن والأسماك والكبدة من وقع محضر الضبطيات التى حصل لـ "اليوم السابع"، على نسخه منه.

 وأكد نائب وزير الزراعة، أن مضبوطيات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك بمحافظات" البحيرة  و السويس، والقليوبية، وأسيوط ، مشيرة إلى أنه تم سحب عينات من المضبوطات للتأكد منها صلاحيتها للاستهلاك، وتم تحرير 23 محضرا بمعرفة الأجهزة الرقابية لهذه الكميات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وأوضحت نائب وزير الزراعة إلى أنه تم ضبط 31  كيلو جرام من اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم غير مطابقة للمواصفات المصرية ومجهولة المصدر أو من مذبوحات خارج المجازر المعتمدة، مشددة على أن الأجهزة البيطرية تكثف جهودها للتوسع فى حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحليات لسرعة ضبط أية مخالفات يوميا.

 


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