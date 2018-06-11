"الزراعة": ارتفاع الصادرات لـ3.1 مليون طن.. وإجراءات لرفع القابيلة للتصدير

كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمى للإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ارتفاع جملة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة إلى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالى، حيث بلغ حتى الآن نحو 3 ملايين و103 آلاف طن، وذلك بزيادة ملحوظة عن ما تم تصديرة خلال نفس الفترة العام الماضى.

وأوضح التقرير أن هذا الموسم شهد طفرة كبيرة فى صادرات مصر من الموالح والبطاطس، حيث بلغ إجمالى ما تم تصديره من الموالح حتى الآن مليون و238 ألفا و556 طنا، بينما بلغ إجمالى ما تم تصديره من البطاطس 702 ألف و925 طنا، كذلك تصدير 165 ألفا و156 طنا من البصل الطازج، ذلك فضلاً عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل: الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، الجوافة، والعنب.

ومن جهته أرجع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تلك الزيادة إلى الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية، ورفع قابليتها للتصدير والسوق المحلية على حد سواء، من خلال عدد من الإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، للتأكد من تنفيذ كل التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وبالتالى جودة المحاصيل، بما يحافظ على السمعة التصديرية لمصر عالمياً.

وأوضح البنا أن مصر نجحت مؤخراً من خلال هذه الإجراءات فى فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية فى الخارج فى عدد كبير من الدول خاصة: الصين، الفلبين، كندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيجيريا، تايوان، اليابان، إندونيسيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعى من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية فى بعض الدول وعلى رأسها دول الخليج العربى، والتى تأكدت من سلامة الإجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية، بالإضافة إلى إشادة الاتحاد الأوروبى بالصادرات الزراعية المصرية.