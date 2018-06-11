الرئيس يشهد اليوم احتفال الأوقاف بليلة القدر ويُكرم حفظة القرآن الكريم

كتب لؤى على

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، احتفال مصر بليلة القدر، الذى تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ويكرم الرئيس الجمهورية خلال الاحتفال عشرة من حفظة القران الكريم من مصر والخارج، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضى، والعاشر هو الفائز الأول فى المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية .

ويشارك فى الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، حيث يتم تكريم الأوائل فى كل فرع من فروع المسابقة، وهم: فى الفرع الأول للمسابقة: "حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع المتواترة للدول العربية وغيرها، يأتى فى المركز الأول: إسماعيل فؤاد إسماعيل من مصر، وحصل على 150 ألف جنيه، وفى المركز الثانى محمود سعيد ضيف الله من مصر، وحصل على مائة ألف جنيه.

وفى الفرع الثانى: "حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم أحكامه ومقاصده العامة مع معانى المفرادات للدول العربية وغيرها، وجاء فى المركز الأول، بلقاسم خير الدين من الجزائر، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه، والمركز الثانى: فاز به المتسابق: حسن مصطفى بشير من نيجيريا، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه، وفى الفرع الثالث: "حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده للدول غير الناطقة بالعربية، فاز بالمركز الأول: محمد مجاهد الإسلام من بنجلاديش، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثانى: هيثم صقر أحمد من كينيا وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه.

أما الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملا للناشئة تحت 12 عامًا للمصريين، حيث فاز فى المركز الأول: عبد الله عمار محمد السيد، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثانى مصطفى عبد الغنى محمود، وحصل على مبلغ60 ألف جنيه

كما فاز بالمركز الأول فى مسابقة القرآن لذوى الاحتياجات الخاصة، عبد الرحمن مهدى من مصر

وحول رؤية وزارة الأوقاف المقبلة فى ضوء ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع توليه مهامه لفترة رئاسة ثانية بالاهتمام ببناء الإنسان، أعلن وزير الأوقاف أن الوزارة أعدت خطتها الدعوية التى تتفق مع الخطة الاستراتجية للدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

وقال أن استراتيجية الوزارة تركز على مواصلة الجهود لتصويب الخطاب والفكر الدينى بالاهتمام بالقضايا الإنسانية والأخلاقية ودعم قيم العمل واتقانه والمواطنة والتعايش والتسامح ونبذ العنف والتصدى للفكر المتطرف المخالف لتعاليم الدين الإسلامى السمحة.

وتابع الوزير قائلا: "لدينا خطة استراتجية دعوية ثابتة ونعيد النظر فى برامجنا وفق أولويات المرحلة واحتياجات المجتمع" مشيرا إلى الاهتمام بالتدريب والتثقيف المستمرين ونشر الفكر المعتدل من خلال الخطب والدورس الدينية والملتقيات الفكرية على مدى العام وفى كل المحافظات، والاهتمام بالقيم التى تدعم نهضة المجتمع والاستفادة من مال الوقف مع الحفاظ على طابعه الشرعى والوقفى ومحاربة الفتاوى المضللة والشائعات التى تنال من أمن واستقرار المجتمع.