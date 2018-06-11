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الرئيس يرخص لوزير البترول استغلال منطقة رأس فنار بخليج السويس

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:20 م
الرئيس يرخص لوزير البترول استغلال منطقة رأس فنار بخليج السويس المهندس طارق الملا وزير البترول
كتب محمد الجالى – محمد عطية
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 32 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والمعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى تنمية منطقة رأس فنار بخليج السويس، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

 

وجاءت في المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الصادرة في عدد اليوم الإثنين، :" يرخص لوزير البترول والمعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها".

 

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

وفي المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

وينشر "اليوم السابع" نص القانون:-

 

 


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