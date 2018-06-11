الرئيس اللبنانى السابق: التمسك بسياسة الحياد يجنب لبنان حروبا وصراعات إقليمية

بيروت (أ ش أ)

أكد الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان أهمية وجدوى التمسك بسياسة الحياد والتى تكفل عدم الزج بلبنان فى الحروب وصراعات تبادل الأوراق الإقليمية.

وأشار سليمان -خلال استقباله اليوم السفير الفرنسى لدى لبنان برونو فوشيه، اليوم الاثنين- إلى أن إقرار الاستراتيجية الدفاعية للبنان على قواعد سيادية، يمثل المدخل العريض لبناء دولة قادرة ومنتجة وجاذبة للاستثمار، وقوية باقتصادها المبنى على ثقة المستثمر المنبثقة من الرخاء الأمنى، والاطمئنان إلى احتكار الدولة قرار الحرب والسلم.

وأعرب سليمان عن تقديره للدور الفرنسى الداعم للبنان فى كافة المجالات.