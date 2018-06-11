الرئيس السيسي يكرم 10 من حفظة القرآن الكريم من مصر ودول العالم

كتب ــ سمير حسنى - ريهام عبد الله

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية 10 من حفظة القرآن الكريم من مصر ودول العالم.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، حيث يتم تكريم الأوائل فى كل فرع من فروع المسابقة، وهم: فى الفرع الأول للمسابقة: "حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع المتواترة للدول العربية وغيرها، يأتى فى المركز الأول: إسماعيل فؤاد إسماعيل من مصر، وحصل على 150 ألف جنيه، وفى المركز الثانى محمود سعيد ضيف الله من مصر، وحصل على 100 ألف جنيه.

وفى الفرع الثانى: "حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم أحكامه ومقاصده العامة مع معانى المفرادات للدول العربية وغيرها، وجاء فى المركز الأول، بلقاسم خير الدين من الجزائر، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه، والمركز الثانى: فاز به المتسابق: حسن مصطفى بشير من نيجيريا، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه، وفى الفرع الثالث: "حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده للدول غير الناطقة بالعربية، فاز بالمركز الأول: محمد مجاهد الإسلام من بنجلاديش، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثانى: هيثم صقر أحمد من كينيا وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه.

أما الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملا للناشئة تحت 12 عامًا للمصريين، حيث فاز فى المركز الأول: عبد الله عمار محمد السيد، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثانى مصطفى عبد الغنى محمود، وحصل على مبلغ60 ألف جنيه، كما فاز بالمركز الأول فى مسابقة القرآن لذوى الاحتياجات الخاصة، عبد الرحمن مهدى من مصر.