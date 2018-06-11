الرئيس السيسي يصل مركز الأزهر للمؤتمرات ليشهد احتفالية ليلة القدر

كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، احتفال مصر بليلة القدر، والذى تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ويكرم الرئيس الجمهورية خلال الاحتفال عشرة من حفظة القران الكريم من مصر والخارج، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضى، والعاشر هو الفائز الأول فى المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية .