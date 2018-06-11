الرئيس السيسي: تغيير الحكومات أمر ضرورى لإعطاء الفرص لبعضنا البعض

كتب محمد الجالى - سمير حسنى - ريهام عبد الله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،تغيير الحكومات أمر ضرورى لإعطاء الفرص لبعضنا البعض، مؤكدًا على أنه سيتم إقامة احتفالية لتكريم حكومة المهندس شريف إسماعيل.

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية ليلة القدر.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تقديم الشكر لرئيس حكومة تسيير الأعمال المهندس شريف إسماعيل، قائلا: "اسمحولى باسمى واسم كل المصريين أن اشكركم على الجهد الكبير الذى بذل".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفالية ليلة القدر: "يمكن حد يقول طالما بتشكرهم طب ليه بنعمل التغيير؟، ده مهم، اتعودت أن اتكلم معاكم بمنتهى الصراحة، ويجب إعطاء فرصة للتغيير لبعضنا البعض بما فيهم أنا، ده طبيعى، فهنا الشكر واجب والتحية ضرورية وفهم الناس للجهد الذى يبذله أى مسئول فى الحكومة مهم قوى، بدون تمييز وتفرقة لكل الزملاء فى الحكومة جهد كبير وضخم ومسئولية وهموم على مدى فترة توليهم هذه المهمة".

وتابع الرئيس السيسي: "أشكركم وأهو برضه موجودين مع بعض دايما، مش معنى أن حد انتهت مهمته أن انتهت مهمته على الإطلاق وهنلتقى ولازم نعمل احتفال بالمناسبة نشكركم ونكرمكم فيه على الجهد المبذول، لأنها كانت من أكثر الفترات الهامة التى مرت على مصر فى العصر الحديث".