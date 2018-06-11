الدفاع المدنى السعودى يسيطر على حريق بمول تجارى فى مدينة الطائف

وكالات الأنباء

سيطرت قوات الدفاع المدنى السعودى على حريق نشب داخل أحد المولات بالطائف، صباح اليوم، وتسبب فى وقوع 3 إصابات، عبارة عن اختناق جراء دخان الحريق، والذى تم التعامل معه من قِبَل فِرَق إطفاء الدفاع، كما تم علاج حالة من قِبَل مسعفى الهلال الأحمر بالموقع، ونقل حالتين للمستشفى، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، قد تَلَقّت، صباح اليوم، بلاغاً من العمليات الموحدة بالمنطقة، عن وجود حالة حريق بأحد المولات التجارية بمحافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الهلال الأحمر فى الطائف شادى بن عابد الثبيتى، أنه على الفور تم توجية 6 فِرَق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميدانى أحمد الصخيرى لموقع الحدث الكائن فى طريق وج بحى حوايا، وتم تمركز الفِرَق الإسعافية بالموقع لحين سيطرة فِرَق الدفاع المدنى على الحريق.

وأضاف أنه نتج عن هذه الحالة 3 حالات إسعافية مستقرة، تم نقل حالتين لمستشفى الملك فيصل الطبى؛ فيما تم علاج حالة بالموقع دون الحاجة لنقلها بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها.

ومن جانبها أكدت "صحة الطائف" أن فرقاً تابعة لها، باشرت حادثة الحريق فى المول إلى جانب الجهات المختصة، وأن الوضع كان تحت السيطرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وقال المتحدث الرسمى للإدارة العامة للدفاع المدنى بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إن العمليات الأمنية الموحدة تَلَقّت، صباح اليوم، بلاغاً عن حادث حريق فى صالة ألعاب فى الدور الثالث بمركز تجارى بشارع وادى وج فى حى حوايا بالطائف، وتم انتقال الفِرَق اللازمة للموقع والسيطرة على الحريق من قِبَل الدفاع المدنى قبل انتشاره.