الحكومة الجديدة فى إيطاليا تتعهد بالبقاء داخل منطقة اليورو وخفض الديون

روما أ ش أ

تعهدت الحكومة الائتلافية الجديدة فى إيطاليا، الأحد، بالبقاء داخل منطقة اليورو والتركيز على خفض معدلات الديون.

ونقل راديو (صوت أمريكا) عن وزير الاقتصاد الإيطالى الجديد جيوفانى تريا قوله إن الحكومة الجديدة تهدف إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل ، ولكنها لا تعتزم إنعاش مسيرة النمو الاقتصادى فى البلاد من خلال الإنفاق على حساب تسجيل عجز ، مشيرًا إلى أنه سوف يطرح أهداف الحكومة الجديدة وتوقعاتها على الصعيد الاقتصادى فى شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الحكومة الائتلافية أعلنت التزامها بالبقاء داخل نظام العملة الموحدة (اليورو)، مؤكدا أن هذا الموقف إجماعى وواضح.