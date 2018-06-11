الحكومة الأفغانية ترحب بقرار طالبان وقف إطلاق النار فى أيام عيد الفطر

كابول (أ ش أ)

قال الرئيس التنفيذى لحكومة الوحدة الأفغانية عبد الله عبد الله إن الدولة ترحب بقرار حركة طالبان بوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.

وقال عبد الله - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، إن الشعب الأفغانى يرحب باستجابة طالبان الإيجابية.

وجاء تعليق عبد الله على قرار طالبان، خلال حديثه باجتماع مجلس الوزراء فى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين.

ويأتى ذلك بعدما قال الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى فى وقت سابق " نرحب بإعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، والذى تبدأه طالبان فى أول أيام عيد الفطر".

وأضاف الرئيس الأفغانى - فى بيان - أن قرار طالبان جاء عقب قرار الحكومة الأفغانية بوقف القتال لبعض الوقت.

وأعلنت طالبان، أمس الأول السبت، أن الحركة قررت إعلان وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة، كما ستمتنع القوات الأفغانية عن تنفيذ أى هجوم خلال هذه الفترة، وفقا لما أعلنه الرئيس الأفغانى الخميس الماضى.