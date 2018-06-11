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الجيش اليمنى يدك مواقع الميليشيا الحوثية فى صرواح

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:46 ص
الجيش اليمنى يدك مواقع الميليشيا الحوثية فى صرواح الجيش اليمنى - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى مقتل عدد من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية وجرح أخرون، أمس الأحد، فى معارك وقصف مدفعى لقوات الجيش بجبهة صرواح غربى محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى إن اشتباكات دارت اليوم فى جبهة صرواح، إثر محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية التسلل إلى مواقع قوات الجيش، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل وتم قتل كافة عناصر المجموعة المتسللة.

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش اليمنى شنت قصفًا مكثفًا استهدفت تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيا فى جبهة صرواح، وأسفر القصف عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المليشيات وأن عددا من الجثث الحوثية ما تزال مرمية فى الجبال.

 


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