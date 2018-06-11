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"الجيزة التجارية": اجتماع مُرتقب لتعزيز دور العمالة فى السعودية والعراق

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:26 م
"الجيزة التجارية": اجتماع مُرتقب لتعزيز دور العمالة فى السعودية والعراق حفل إفطار أقامته شعبة شركات التوظيف
كتب – إسلام سعيد
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كشف عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، عن عقد اجتماع موسع بعد أجازة عيد الفطر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين شركات إلحاق العمالة المصرية والمسئولين بدولتى العراق والسعودية.

وأعلن "ناصر" فى بيان اليوم، أنه جارى حالياً توجيه دعوات لسفيرى الدولتين بالقاهرة لحضور الاجتماع المُنتظر، وكذلك لوزير القوى العاملة ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذى أقامته شعبة شركات التوظيف بغرفة الجيزة برئاسة أحمد سعد، بحضور عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ومحمد إمبابى سكرتير عام الغرفة وعادل رزين رئيس قطاع الشئون التجارية بالغرفة، وكذلك موسى مكاوى القنصل العراقى بالقاهرة ومازن المباحى مدير العلاقات العامة بالسفارة العراقية وفراس السلط رئيس قسم العمل بالسفارة السعودية بالقاهرة، فضلاً عن عدد كبير من أصحاب شركات التوظيف من منتسبى غرفة الجيزة التجارية.

ويتجاوز عدد المصريين العاملين بالسعودية 2.9 مليون مصرى وفقاً لتعداد مصر فى 2017، فيما يبلغ عدد العاملين بالعرق من المصريين 22 ألف عامل.

وقال عادل ناصر، إن من أهم أدوار الغرف التجارية تعزيز الدور المصرى خارجياً ولاسيما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، مؤكداً أن تعزيز فرص تواجد ومنافسة العمالة المصرية بالأسواق الخارجية وتحديداً العربية منها يُعد من المحاور الاستراتيجية لمحاربة أزمة البطالة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون لمصر الدور الأكبر فى مسيرة إعادة إعمار دولة العراق وهو ما بدأ يتحقق عقب الزيارة التى قام بها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لدولة العراق لبحث فرص الشركات والعمالة المصرية فى مشروعات إعادة إعمار العراق.

أشار "ناصر"، إلى أن الاجتماع يستهدف توحيد جهود كافة الأطراف المعنية بمنظومة عمل المصريين بالخارج بما يضمن تحقيق صالح كافة الأطراف وعلى رأسها العامل المصرى الذى تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها خلال الفترة الأخيرة سواء العاملين داخل مصر أو خارجها.


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