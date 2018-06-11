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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:20 م
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الجامعة العربية تؤكد أهمية الشراكة بين المجتمع المدنى والحكومات

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:05 م
الجامعة العربية تؤكد أهمية الشراكة بين المجتمع المدنى والحكومات الجامعة العربية
القاهرة (أ ش أ)
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أكدت جامعة الدول العربية أهمية الشراكة بين المجتمع المدنى والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية العاملة بالمنطقة؛ لإنجاح خطة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية 2030.

وقالت الدكتورة ندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية -خلال افتتاحها أعمال الملتقى الثانى لمنظمات المجتمع المدنى العربى المعنية بالتنمية المستدامة الذى عقد اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية- إن الهدف من الملتقى هو إعداد الرسائل العربية المطلوب توصيلها للمنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018، والذى سيعقد فى نيويورك فى يوليو المقبل خاصة فيما يتعلق بالأهداف محل النقاش لهذا العام فى الأمم المتحدة.

ونوهت العجيزى -فى كلمتها- بالأهداف التى يركز عليها الملتقى وهى الأهداف الخاصة بالمياه والطاقة والتنوع البيولوجى والمدن المستدامة والبيئة والهدف الخاص بالشراكات بين مؤسسات المجتمع المدنى والحكومات فى مجال التنمية المستدامة.

وأكدت أن الهدف الخاص بالطاقة يستهدف التحول إلى استخدام مصادر مستدامة للطاقة والتركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الإدارة المستدامة لموارد الطاقة والتلازم بين المياه والغذاء والطاقة ونجاح مؤسسات المجتمع المدنى فى عمل مشاريع فى المجتمعات المحلية ومشاركة المرأة والشباب فى تلك الفعاليات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

وفى مجال المياه، أوضحت العجيزى أن الملتقى يسعى لصياغة رؤية عربية موحدة بشأن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمياه مع التركيز على إبراز خطر النزاعات حول قضايا المياه المشتركة فى المنطقة والعمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال إنتاج الأغذية وتحقيق الأمن الغذائى.

وفيما يتعلق بالمدن المستدامة، أكدت العجيزى أهمية تحقيق المشاركة بين المجتمع المدنى والحكومى والخاص فى إدارة وتطوير المناطق الحضارية والنقل المستدام والإدارة السليمة للنفايات والتوصل إلى مصادر تمويل مبتكرة للاستثمار فى القدرات البشرية والمؤسسية للمجتمعات المحلية العربية.

 


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