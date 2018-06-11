التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف سلع بقيمة تقرب من 700 مليون جنيه فى 16 محافظة بالوجه البحرى، حتى الآن ضمن المقررات التموينية لشهر يونيه الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

وأضاف رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير السلع خاصة الأساسية وطرحها بجانب العديد من السلع الأخرى بالبطاقات، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة فى الحصول على المنتجات وفقًا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.

وكانت الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أطلقت قافلة مواد غذائية جديدة إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالى المحافظة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 لـ20% سواء من خلال "معارض أهلا رمضان" أو من خلال منافذ الشركة بالمحافظة.