video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:42 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تخاطب المديريات لقبول تظلمات الثانوى العام على النتائج دون مقابل

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:47 م
التعليم تخاطب المديريات لقبول تظلمات الثانوى العام على النتائج دون مقابل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

خاطبت وزارة التربية والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بشأن قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى دون مقابل مادى.

وأكد ياسر عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة، إنه حرصا على مصلحة الطلاب، ولحين صدور قرار وزارى منظم لضوابط الاطلاع على كراسات الإجابة للطلاب الذين يرغبون في التظلم من نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى العام ، فقد وافق الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام على قيام الإدارات التعليمية بقبول طلبات التظلم من أولياء أمور الطلاب دون مقابل مادى.

وأوضح ياسر أن الموجة الأول لكل مادة يشكل لجنة فنية من عضوين من الموجهين أو المعلمين الأوائل الأكفاء ومن ذوى الخبرة والنزاهة لمراجعة كراسات الإجابة وكتابة التقرير الفني اللازم ، والتوقيع عليه واعتماده من الموجه الأول.

الثانوى
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: بحث الخطأ الوارد فى امتحان اللغات بجبر الثانوية العامة

التربية والتعليم

تظلمات الثانوي العام

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة