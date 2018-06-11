التعليم تخاطب المديريات لقبول تظلمات الثانوى العام على النتائج دون مقابل

خاطبت وزارة التربية والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بشأن قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى دون مقابل مادى.

وأكد ياسر عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة، إنه حرصا على مصلحة الطلاب، ولحين صدور قرار وزارى منظم لضوابط الاطلاع على كراسات الإجابة للطلاب الذين يرغبون في التظلم من نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى العام ، فقد وافق الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام على قيام الإدارات التعليمية بقبول طلبات التظلم من أولياء أمور الطلاب دون مقابل مادى.

وأوضح ياسر أن الموجة الأول لكل مادة يشكل لجنة فنية من عضوين من الموجهين أو المعلمين الأوائل الأكفاء ومن ذوى الخبرة والنزاهة لمراجعة كراسات الإجابة وكتابة التقرير الفني اللازم ، والتوقيع عليه واعتماده من الموجه الأول.