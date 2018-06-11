التعليم: بحث الخطأ الوارد فى امتحان اللغات بجبر الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب ومن ثم فأى شكوى من الامتحانات تتخذ فيها الإجراءات التى تحقق مصلحة الطلاب.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تمت إحالة الشكوى الخاصة بخطأ فى امتحانات اللغات فى مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة، إلى مستشار المادة لدراسته واتخاذ ما يحقق مصلحة الطلاب.

وأشار إلى أن أى خطأ يظهر سوف يتم تطبيق ما يحقق فائدة للطلاب سواء فى بدائل مختلفة فى الإجابات أو توزيع درجات بعض الأسئلة.

وكان طلاب الثانوية العامة أدوا أمس الأحد امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.