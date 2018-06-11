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التايمز: مستشار النمسا يذهب لإسرائيل لتبارك حكومته المشكلة

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:13 م
التايمز: مستشار النمسا يذهب لإسرائيل لتبارك حكومته المشكلة رئيس الوزراء الإسرائيلى
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة "التايمز"، البريطانية، أن المستشار النمساوى وصل إلى إسرائيل فى محاولة للفوز بمباركة البلاد لحكومته التى تضم حزب الحرية اليمينى المتطرف.

وأوضحت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، الإثنين، أن سيباستيان كورتز سيلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى فى تل أبيب اليوم، ويزور نصب ياد فاشيم التذكارى الخاص بضحايا الهولوكوست. وتضيف أن نتنياهو بدوره يتوقع من النمسا أن تعيد رد الجميل من خلال الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورحب إسرائيل بتنصيب الحكومة النمساوية فى ديسمبر الماضى بقولها، إنها لن تكون على اتصال مع وزراء حزب الحرية، وعلق أحد المسئولين الإسرائيليين على الزيارة، قائلا، إنه يريد إعادة تأهيل صورة النمسا بعد أن انتخبت حكومة تضم وزراء كانوا فى السابق أعضاء فى المنظمات النازية الجديدة.


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النمسا

اسرائيل

النازيين

القدس




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