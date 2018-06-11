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الإثنين، 11 يونيو 2018 04:39 م
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البرلمان يوافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة فى مجموعه

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:07 م
البرلمان يوافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة فى مجموعه الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للصحافة فى مجموعه، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع.

وتتولى الهيئة وفقا للقانون إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى: -

كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

 

 
 

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