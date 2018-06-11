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الإثنين، 11 يونيو 2018 04:39 م
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البرلمان يوافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام فى مجموعه

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:32 م
البرلمان يوافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام فى مجموعه الجلسة العامة لمجلس النواب
نور على
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للإعلام فى مجموعه وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع فيه.
 
وسيتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون عقب تسلم المجلس رد مجلس الدولة، وطبقا لمشروع القانون الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.
 
وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.
 
وتهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى:
 
1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
 
2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى.
 
3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
 
4- حماية حق المُستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
 
5- النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية.
 
6- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى.

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